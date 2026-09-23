Logitech Aktie

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WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

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SMI aktuell 23.09.2026 15:58:58

Börse Zürich: SMI klettert

Börse Zürich: SMI klettert

Der Handel in Zürich verläuft am Nachmittag in ruhigen Bahnen.

Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 15:40 Uhr 0,15 Prozent auf 13 974,28 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,587 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,336 Prozent auf 14 000,25 Punkte an der Kurstafel, nach 13 953,39 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 031,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 919,93 Einheiten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 0,740 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der SMI einen Stand von 14 456,98 Punkten auf. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, bei 13 910,70 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 12 102,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5,49 Prozent. Bei 14 669,51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Novartis (+ 1,41 Prozent auf 118,10 CHF), Sandoz (+ 1,16 Prozent auf 71,58 CHF), Roche (+ 1,02 Prozent auf 367,80 CHF), Swiss Re (+ 1,01 Prozent auf 139,95 CHF) und Logitech (+ 0,91 Prozent auf 86,74 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Sika (-2,01 Prozent auf 185,10 CHF), UBS (-1,66 Prozent auf 39,66 CHF), Amrize (-1,13 Prozent auf 31,48 CHF), Swiss Life (-1,03 Prozent auf 906,60 CHF) und Givaudan (-0,92 Prozent auf 3 432,00 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 914 180 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 309,129 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 87,26 -0,30% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 33,23 -0,27% Amrize
Givaudan AG 3 648,00 0,63% Givaudan AG
Logitech S.A. 88,88 -2,91% Logitech S.A.
Novartis AG 125,86 0,41% Novartis AG
Partners Group AG 640,20 -3,21% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 385,00 -0,01% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 75,70 0,11% Sandoz
Sika AG 194,75 -0,71% Sika AG
Swiss Life AG (N) 958,80 -0,21% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 149,20 0,67% Swiss Re AG
UBS 41,62 -1,05% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 906,64 -0,11%

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