Swisscom Aktie

Swisscom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 15.09.2026 12:26:55

Börse Zürich: SMI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Börse Zürich: SMI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Der SMI notiert derzeit im Minus.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,77 Prozent schwächer bei 13 771,20 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,582 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,747 Prozent schwächer bei 13 774,88 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13 878,54 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13 680,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 805,27 Zähler.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 14 390,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13 717,54 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 15.09.2025, einen Wert von 12 144,32 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,95 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Swisscom (+ 0,83 Prozent auf 665,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,77 Prozent auf 598,60 CHF), Swiss Re (+ 0,51 Prozent auf 139,15 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,37 Prozent auf 75,72 CHF) und Swiss Life (+ 0,26 Prozent auf 914,80 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen UBS (-3,02 Prozent auf 42,02 CHF), Partners Group (-2,68 Prozent auf 624,20 CHF), Sika (-1,74 Prozent auf 177,70 CHF), Logitech (-1,61 Prozent auf 80,68 CHF) und Nestlé (-1,49 Prozent auf 78,02 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3 332 416 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 290,528 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Analysen
14.09.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
21.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
13.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
12.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 79,88 -0,52% ABB (Asea Brown Boveri)
Logitech S.A. 85,68 -1,09% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 82,72 -1,17% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 657,40 -3,49% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 380,00 -0,52% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 187,30 -2,55% Sika AG
Swiss Life AG (N) 966,20 -0,31% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 147,40 0,55% Swiss Re AG
Swisscom AG 703,50 0,43% Swisscom AG
UBS 44,28 -3,26% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 633,20 0,51% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 795,31 -0,60%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und KI-Bedenken belasten: ATX und DAX kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stabilisieren sich. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen