Börse Zürich: SMI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,77 Prozent schwächer bei 13 771,20 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,582 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,747 Prozent schwächer bei 13 774,88 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13 878,54 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13 680,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 805,27 Zähler.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 14 390,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13 717,54 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 15.09.2025, einen Wert von 12 144,32 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,95 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Swisscom (+ 0,83 Prozent auf 665,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,77 Prozent auf 598,60 CHF), Swiss Re (+ 0,51 Prozent auf 139,15 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,37 Prozent auf 75,72 CHF) und Swiss Life (+ 0,26 Prozent auf 914,80 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen UBS (-3,02 Prozent auf 42,02 CHF), Partners Group (-2,68 Prozent auf 624,20 CHF), Sika (-1,74 Prozent auf 177,70 CHF), Logitech (-1,61 Prozent auf 80,68 CHF) und Nestlé (-1,49 Prozent auf 78,02 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3 332 416 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 290,528 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at