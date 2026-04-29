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Kursentwicklung im Fokus 29.04.2026 15:59:01

Börse Zürich: SMI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Börse Zürich: SMI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Der SMI notiert am dritten Tag der Woche im Minus.

Um 15:41 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,86 Prozent auf 13 034,55 Punkte an der SMI-Kurstafel. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,546 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,368 Prozent auf 13 196,32 Punkte an der Kurstafel, nach 13 147,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 205,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 032,60 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der SMI bereits um 0,905 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der SMI auf 12 570,26 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, notierte der SMI bei 13 147,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, lag der SMI noch bei 12 066,69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 1,61 Prozent ein. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit UBS (+ 3,82 Prozent auf 34,55 CHF), Amrize (+ 2,09 Prozent auf 45,88 CHF), Logitech (+ 0,71 Prozent auf 76,82 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,05 Prozent auf 76,46 CHF) und Givaudan (-0,21 Prozent auf 2 804,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Partners Group (-3,25 Prozent auf 856,40 CHF), Kühne + Nagel International (-3,07 Prozent auf 183,40 CHF), Richemont (-2,41 Prozent auf 145,50 CHF), Alcon (-1,95 Prozent auf 58,32 CHF) und Swiss Re (-1,80 Prozent auf 125,40 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 7 147 427 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 276,812 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,99 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,92 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Givaudan AG 3 040,00 1,13% Givaudan AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 199,75 1,91% Kühne + Nagel International AG (KN)
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Partners Group AG 927,00 0,72% Partners Group AG
Richemont 162,05 3,18% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 347,15 0,92% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 137,50 2,19% Swiss Re AG
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