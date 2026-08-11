Börse Zürich: SMI legt am Nachmittag zu

Am Dienstag tendiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,05 Prozent fester bei 14 641,05 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,684 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,083 Prozent schwächer bei 14 621,54 Punkten, nach 14 633,70 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14 669,51 Punkte, das Tagestief hingegen 14 576,81 Zähler.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 14 235,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 101,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der SMI einen Wert von 11 869,99 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,52 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Alcon (+ 5,04 Prozent auf 61,26 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,54 Prozent auf 83,06 CHF), Amrize (+ 1,33 Prozent auf 38,22 CHF), Swisscom (+ 1,20 Prozent auf 633,00 CHF) und Geberit (+ 0,72 Prozent auf 560,20 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Logitech (-1,70 Prozent auf 84,24 CHF), Givaudan (-1,24 Prozent auf 3 336,00 CHF), Swiss Life (-1,19 Prozent auf 942,80 CHF), Swiss Re (-1,05 Prozent auf 137,10 CHF) und Zurich Insurance (-0,98 Prozent auf 588,20 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 688 796 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 312,379 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,44 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at