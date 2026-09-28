ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 28.09.2026 15:58:27

Börse Zürich: SMI legt am Nachmittag zu

Börse Zürich: SMI legt am Nachmittag zu

Aktuell halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Um 15:42 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,18 Prozent stärker bei 13 970,51 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,577 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,638 Prozent fester bei 14 034,74 Punkten, nach 13 945,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 14 083,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 937,42 Punkten erreichte.

SMI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 399,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14 172,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, lag der SMI bei 11 929,80 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,46 Prozent zu. Bei 14 669,51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 1,90 Prozent auf 580,00 CHF), Novartis (+ 1,62 Prozent auf 121,74 CHF), Sika (+ 1,15 Prozent auf 185,20 CHF), Geberit (+ 1,14 Prozent auf 552,00 CHF) und Alcon (+ 1,09 Prozent auf 53,88 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Roche (-1,53 Prozent auf 354,80 CHF), Logitech (-1,05 Prozent auf 83,12 CHF), Givaudan (-1,02 Prozent auf 3 412,00 CHF), Nestlé (-0,31 Prozent auf 76,93 CHF) und Partners Group (-0,17 Prozent auf 600,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 538 682 Aktien gehandelt. Mit 303,377 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,26 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,59 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SMI-Werte
Zur Übersichtsseite
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

mehr Nachrichten

Analysen zu Geberit AG (N)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 85,58 0,64% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 56,88 0,67% Alcon AG
Geberit AG (N) 586,40 0,93% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 632,00 -0,90% Givaudan AG
Logitech S.A. 87,76 -0,93% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 614,80 1,52% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 81,69 0,11% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 128,74 1,18% Novartis AG
Partners Group AG 639,80 -0,03% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 376,00 -1,85% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 197,10 1,26% Sika AG
Swiss Re AG 151,00 0,90% Swiss Re AG
UBS 43,18 -0,67% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 002,33 0,41%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX etwas stärker -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen