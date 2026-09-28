ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Index-Performance im Fokus
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28.09.2026 15:58:27
Börse Zürich: SMI legt am Nachmittag zu
Um 15:42 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,18 Prozent stärker bei 13 970,51 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,577 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,638 Prozent fester bei 14 034,74 Punkten, nach 13 945,71 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SMI lag heute bei 14 083,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 937,42 Punkten erreichte.
SMI seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 399,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14 172,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, lag der SMI bei 11 929,80 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,46 Prozent zu. Bei 14 669,51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
SMI-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 1,90 Prozent auf 580,00 CHF), Novartis (+ 1,62 Prozent auf 121,74 CHF), Sika (+ 1,15 Prozent auf 185,20 CHF), Geberit (+ 1,14 Prozent auf 552,00 CHF) und Alcon (+ 1,09 Prozent auf 53,88 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Roche (-1,53 Prozent auf 354,80 CHF), Logitech (-1,05 Prozent auf 83,12 CHF), Givaudan (-1,02 Prozent auf 3 412,00 CHF), Nestlé (-0,31 Prozent auf 76,93 CHF) und Partners Group (-0,17 Prozent auf 600,00 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SMI
Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 538 682 Aktien gehandelt. Mit 303,377 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,26 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,59 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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|Partners Group AG
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|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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|-1,85%
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|1,26%
|Swiss Re AG
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|0,90%
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