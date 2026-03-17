Börse Zürich: SMI legt zum Ende des Dienstagshandels zu

Mit dem SMI ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Schlussendlich stieg der SMI im SIX-Handel um 0,63 Prozent auf 12 963,51 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,547 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,325 Prozent auf 12 840,31 Punkte an der Kurstafel, nach 12 882,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 12 837,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 003,10 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 17.02.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 752,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 028,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, bewegte sich der SMI bei 13 058,12 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,14 Prozent nach. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 685,18 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 3,15 Prozent auf 134,10 CHF), Partners Group (+ 1,98 Prozent auf 824,00 CHF), Logitech (+ 1,97 Prozent auf 75,74 CHF), Swiss Life (+ 1,79 Prozent auf 843,60 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,57 Prozent auf 556,20 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Kühne + Nagel International (-1,19 Prozent auf 170,55 CHF), Geberit (-1,00 Prozent auf 554,20 CHF), Richemont (-0,58 Prozent auf 137,10 CHF), Givaudan (-0,21 Prozent auf 2 807,00 CHF) und Alcon (+ 0,07 Prozent auf 61,20 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 412 597 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 283,189 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at