Givaudan Aktie

Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 08.10.2026 17:58:56

Börse Zürich: SMI legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Börse Zürich: SMI legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Das machte das Börsenbarometer in Zürich am Donnerstag zum Handelsschluss.

Am Donnerstag notierte der SMI via SIX schlussendlich 1,24 Prozent tiefer bei 13 637,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,578 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,644 Prozent leichter bei 13 719,56 Punkten, nach 13 808,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 617,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 746,19 Punkten.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,387 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14 057,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 174,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 648,11 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,94 Prozent zu. Bei 14 669,51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Zählern.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Nestlé (+ 0,58 Prozent auf 76,00 CHF), Galderma (+ 0,12 Prozent auf 162,80 CHF), Zurich Insurance (-0,03 Prozent auf 572,80 CHF), Givaudan (-0,26 Prozent auf 3 409,00 CHF) und Partners Group (-0,34 Prozent auf 589,40 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Richemont (-2,43 Prozent auf 168,40 CHF), Lonza (-2,39 Prozent auf 563,40 CHF), Roche (-2,03 Prozent auf 352,70 CHF), Sandoz (-2,01 Prozent auf 69,32 CHF) und Novartis (-1,92 Prozent auf 117,72 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 197 986 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 298,357 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,46 erwartet. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SMI-Werte
Zur Übersichtsseite
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Givaudan AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AG

mehr Analysen
08.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
05.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
02.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
01.10.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 85,58 1,35% ABB (Asea Brown Boveri)
Galderma 177,05 1,40% Galderma
Givaudan AG 3 699,00 0,98% Givaudan AG
Lonza AG (N) 614,00 1,45% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 81,79 -0,09% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 128,22 1,04% Novartis AG
Partners Group AG 639,00 1,72% Partners Group AG
Richemont 182,90 1,11% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 384,40 1,16% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 74,94 0,78% Sandoz
Swiss Re AG 154,40 1,11% Swiss Re AG
UBS 42,90 2,29% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 619,00 0,32% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 787,40 1,10%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:18 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen