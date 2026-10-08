Börse Zürich: SMI legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Das machte das Börsenbarometer in Zürich am Donnerstag zum Handelsschluss.

Am Donnerstag notierte der SMI via SIX schlussendlich 1,24 Prozent tiefer bei 13 637,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,578 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,644 Prozent leichter bei 13 719,56 Punkten, nach 13 808,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 617,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 746,19 Punkten.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,387 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14 057,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 174,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 648,11 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,94 Prozent zu. Bei 14 669,51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Zählern.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Nestlé (+ 0,58 Prozent auf 76,00 CHF), Galderma (+ 0,12 Prozent auf 162,80 CHF), Zurich Insurance (-0,03 Prozent auf 572,80 CHF), Givaudan (-0,26 Prozent auf 3 409,00 CHF) und Partners Group (-0,34 Prozent auf 589,40 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Richemont (-2,43 Prozent auf 168,40 CHF), Lonza (-2,39 Prozent auf 563,40 CHF), Roche (-2,03 Prozent auf 352,70 CHF), Sandoz (-2,01 Prozent auf 69,32 CHF) und Novartis (-1,92 Prozent auf 117,72 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 197 986 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 298,357 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,46 erwartet. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at