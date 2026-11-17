Am Dienstag bewegt sich der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,66 Prozent schwächer bei 15 092,50 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,735 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,329 Prozent leichter bei 15 142,66 Punkten, nach 15 192,58 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 15 083,41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 159,27 Punkten lag.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14 391,31 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, stand der SMI noch bei 14 302,39 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Stand von 12 597,82 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13,93 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 15 272,42 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Punkten.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Zurich Insurance (-0,03 Prozent auf 658,40 CHF), Swiss Re (-0,07 Prozent auf 152,80 CHF), Richemont (-0,17 Prozent auf 173,65 CHF), Amrize (-0,32 Prozent auf 33,83 CHF) und Roche (-0,37 Prozent auf 407,80 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Partners Group (-1,77 Prozent auf 644,80 CHF), Swiss Life (-1,51 Prozent auf 978,80 CHF), UBS (-1,46 Prozent auf 39,82 CHF), Galderma (-1,07 Prozent auf 188,95 CHF) und Novartis (-0,90 Prozent auf 134,54 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 664 977 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 348,470 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at