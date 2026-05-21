Börse Zürich: SMI letztendlich im Plus

Der SMI stieg im SIX-Handel schlussendlich um 0,35 Prozent auf 13 446,43 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,581 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,082 Prozent auf 13 388,33 Punkte an der Kurstafel, nach 13 399,29 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 476,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 347,18 Einheiten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 2,64 Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 134,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bei 13 859,76 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, bei 12 380,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 1,50 Prozent. Bei 14 063,53 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Sika (+ 1,89 Prozent auf 142,70 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,39 Prozent auf 175,65 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,08 Prozent auf 82,22 CHF), Geberit (+ 1,00 Prozent auf 505,40 CHF) und Givaudan (+ 0,90 Prozent auf 2 816,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Swiss Re (-3,18 Prozent auf 121,75 CHF), Partners Group (-1,06 Prozent auf 900,00 CHF), Swisscom (-0,87 Prozent auf 680,00 CHF), Richemont (-0,38 Prozent auf 156,65 CHF) und Zurich Insurance (-0,14 Prozent auf 572,60 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 777 505 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 286,572 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at