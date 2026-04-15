ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Index-Performance im Fokus
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15.04.2026 12:27:03
Börse Zürich: SMI liegt im Plus
Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0,24 Prozent auf 13 301,05 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,547 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,013 Prozent auf 13 268,10 Punkte an der Kurstafel, nach 13 269,77 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SMI lag am Mittwoch bei 13 304,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 263,05 Punkten erreichte.
SMI-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 1,60 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 12 839,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, wies der SMI einen Stand von 13 476,32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, lag der SMI noch bei 11 609,84 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,406 Prozent zu. Bei 14 063,53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Partners Group (+ 1,68 Prozent auf 896,40 CHF), Logitech (+ 1,53 Prozent auf 75,74 CHF), Roche (+ 1,48 Prozent auf 322,80 CHF), Lonza (+ 1,13 Prozent auf 535,00 CHF) und Sika (+ 1,11 Prozent auf 149,80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Richemont (-2,46 Prozent auf 152,50 CHF), Swisscom (-0,60 Prozent auf 662,50 CHF), Amrize (-0,49 Prozent auf 46,57 CHF), Swiss Life (-0,43 Prozent auf 920,60 CHF) und Givaudan (-0,31 Prozent auf 2 860,00 CHF).
Die teuersten Konzerne im SMI
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 719 799 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 274,107 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder
In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Barclays Capital
|10.04.26
|ABB Neutral
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|31.03.26
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|27.03.26
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|Deutsche Bank AG
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|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
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|19.11.25
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|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
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|ABB Neutral
|UBS AG
|31.03.26
|ABB Hold
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|27.03.26
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
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|3 103,00
|-0,42%
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|1,28%
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|1,32%
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|1,51%
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|165,15
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|1,24%
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|162,10
|1,31%
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|-0,25%
|Swiss Re AG
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|-0,43%
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|720,00
|0,00%
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|36,44
|0,11%
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|599,20
|0,10%
Indizes in diesem Artikel
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