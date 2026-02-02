Börse Zürich: SMI liegt zum Start des Montagshandels im Plus

Derzeit geht es für den SMI erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr verbucht der SMI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,22 Prozent auf 13 216,94 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,555 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,037 Prozent auf 13 183,32 Punkte an der Kurstafel, nach 13 188,26 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 13 183,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 220,63 Punkten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, bei 13 267,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 12 234,50 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, einen Wert von 12 597,09 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 0,229 Prozent. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 13 528,67 Punkte. Bei 12 941,92 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Richemont (+ 1,50 Prozent auf 151,80 CHF), Nestlé (+ 0,99 Prozent auf 74,16 CHF), Zurich Insurance (+ 0,95 Prozent auf 554,20 CHF), Sika (+ 0,88 Prozent auf 149,60 CHF) und Swiss Life (+ 0,76 Prozent auf 852,80 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen UBS (-1,07 Prozent auf 36,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,02 Prozent auf 65,98 CHF), Partners Group (-0,57 Prozent auf 1 044,00 CHF), Holcim (-0,45 Prozent auf 79,18 CHF) und Logitech (-0,30 Prozent auf 66,44 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 256 225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 304,679 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 5,57 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at