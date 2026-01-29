Börse Zürich: SMI mittags stärker

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,31 Prozent stärker bei 13 063,88 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,556 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,054 Prozent auf 13 016,83 Punkte an der Kurstafel, nach 13 023,81 Punkten am Vortag.

Bei 12 941,92 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13 100,46 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,459 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 29.12.2025, einen Wert von 13 240,59 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 29.10.2025, den Wert von 12 314,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, lag der SMI noch bei 12 530,32 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 1,38 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 13 528,67 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 941,92 Zählern.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 9,77 Prozent auf 67,18 CHF), Holcim (+ 0,58 Prozent auf 80,12 CHF), Alcon (+ 0,32 Prozent auf 62,00 CHF), Swiss Life (+ 0,19 Prozent auf 843,20 CHF) und Swiss Re (+ 0,08 Prozent auf 122,20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Givaudan (-6,47 Prozent auf 2 935,00 CHF), Lonza (-2,78 Prozent auf 531,60 CHF), Logitech (-2,02 Prozent auf 67,10 CHF), Sonova (-1,09 Prozent auf 209,10 CHF) und Partners Group (-1,03 Prozent auf 1 055,00 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 282 507 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 303,640 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,82 zu Buche schlagen. Mit 5,70 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at