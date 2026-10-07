Börse Zürich: SMI nachmittags in der Verlustzone

Am Mittwoch notiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,25 Prozent leichter bei 13 754,00 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,562 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 13 761,96 Zählern und damit 0,196 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13 788,93 Punkte).

Der Tiefststand des SMI lag am Mittwoch bei 13 733,30 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 844,10 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,468 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 279,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 360,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 521,79 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,82 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Roche (+ 1,72 Prozent auf 355,80 CHF), Novartis (+ 1,66 Prozent auf 119,12 CHF), Sandoz (+ 1,09 Prozent auf 70,52 CHF), Nestlé (+ 0,49 Prozent auf 75,57 CHF) und Swiss Re (+ 0,28 Prozent auf 143,45 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil UBS (-3,57 Prozent auf 39,12 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,69 Prozent auf 80,36 CHF), Holcim (-2,64 Prozent auf 64,10 CHF), Partners Group (-2,56 Prozent auf 593,80 CHF) und Richemont (-1,86 Prozent auf 171,60 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 786 428 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 297,079 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at