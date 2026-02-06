Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMI-Entwicklung 06.02.2026 12:26:50

Börse Zürich: SMI notiert am Mittag im Minus

Börse Zürich: SMI notiert am Mittag im Minus

Der SMI zeigt sich derzeit schwächer.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,34 Prozent schwächer bei 13 420,52 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,592 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,482 Prozent auf 13 401,10 Punkte an der Kurstafel, nach 13 466,04 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 347,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 427,47 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,80 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bewegte sich der SMI bei 13 322,15 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 06.11.2025, einen Wert von 12 298,86 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 624,20 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,31 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 13 587,80 Punkte. Bei 12 941,92 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Holcim (+ 2,07 Prozent auf 75,82 CHF), Givaudan (+ 0,49 Prozent auf 3 098,00 CHF), Swiss Life (-0,02 Prozent auf 865,20 CHF), Sika (-0,06 Prozent auf 154,60 CHF) und Swisscom (-0,08 Prozent auf 661,50 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Sonova (-2,44 Prozent auf 203,70 CHF), Alcon (-2,05 Prozent auf 60,08 CHF), UBS (-1,47 Prozent auf 33,50 CHF), Lonza (-1,16 Prozent auf 512,20 CHF) und Richemont (-0,65 Prozent auf 153,85 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 532 935 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 311,321 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,50 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

mehr Nachrichten

Analysen zu Sika AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 73,06 1,02% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 66,60 0,45% Alcon AG
Givaudan AG 3 381,00 0,74% Givaudan AG
Holcim AG 83,98 4,09% Holcim AG
Lonza AG (N) 565,00 0,25% Lonza AG (N)
Richemont 169,85 0,83% Richemont
Roche AG (Genussschein) 356,40 -0,64% Roche AG (Genussschein)
Sika AG 170,80 1,94% Sika AG
Sonova AG 224,80 -1,06% Sonova AG
Swiss Life AG (N) 949,40 0,76% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 139,75 1,01% Swiss Re AG
Swisscom AG 724,00 0,56% Swisscom AG
UBS 37,14 -0,11% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 503,06 0,27%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen