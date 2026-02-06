Börse Zürich: SMI notiert am Mittag im Minus

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,34 Prozent schwächer bei 13 420,52 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,592 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,482 Prozent auf 13 401,10 Punkte an der Kurstafel, nach 13 466,04 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 347,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 427,47 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,80 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bewegte sich der SMI bei 13 322,15 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 06.11.2025, einen Wert von 12 298,86 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 624,20 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,31 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 13 587,80 Punkte. Bei 12 941,92 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Holcim (+ 2,07 Prozent auf 75,82 CHF), Givaudan (+ 0,49 Prozent auf 3 098,00 CHF), Swiss Life (-0,02 Prozent auf 865,20 CHF), Sika (-0,06 Prozent auf 154,60 CHF) und Swisscom (-0,08 Prozent auf 661,50 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Sonova (-2,44 Prozent auf 203,70 CHF), Alcon (-2,05 Prozent auf 60,08 CHF), UBS (-1,47 Prozent auf 33,50 CHF), Lonza (-1,16 Prozent auf 512,20 CHF) und Richemont (-0,65 Prozent auf 153,85 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 532 935 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 311,321 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,50 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

