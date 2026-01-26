Börse Zürich: SMI notiert zum Start des Montagshandels im Minus

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,18 Prozent auf 13 123,80 Punkte an der SMI-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,537 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,175 Prozent auf 13 124,17 Punkte an der Kurstafel, nach 13 147,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 132,60 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 117,18 Zählern.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 13 242,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, notierte der SMI bei 12 568,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 287,28 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,932 Prozent. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13 528,67 Punkten. Bei 13 063,67 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Logitech (+ 1,27 Prozent auf 73,20 CHF), Holcim (+ 1,03 Prozent auf 78,80 CHF), Swiss Re (+ 0,53 Prozent auf 123,55 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,44 Prozent auf 180,75 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,44 Prozent auf 548,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Richemont (-1,13 Prozent auf 152,80 CHF), Nestlé (-0,72 Prozent auf 71,95 CHF), Alcon (-0,63 Prozent auf 62,78 CHF), Lonza (-0,58 Prozent auf 552,20 CHF) und Givaudan (-0,51 Prozent auf 3 141,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 299 418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 300,453 Mrd. Euro den größten Anteil.

SMI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

