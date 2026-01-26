Lonza Aktie

Lonza für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMI-Marktbericht 26.01.2026 09:29:20

Börse Zürich: SMI notiert zum Start des Montagshandels im Minus

Börse Zürich: SMI notiert zum Start des Montagshandels im Minus

SMI-Handel am Morgen.

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,18 Prozent auf 13 123,80 Punkte an der SMI-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,537 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,175 Prozent auf 13 124,17 Punkte an der Kurstafel, nach 13 147,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 132,60 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 117,18 Zählern.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 13 242,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, notierte der SMI bei 12 568,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 287,28 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,932 Prozent. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13 528,67 Punkten. Bei 13 063,67 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Logitech (+ 1,27 Prozent auf 73,20 CHF), Holcim (+ 1,03 Prozent auf 78,80 CHF), Swiss Re (+ 0,53 Prozent auf 123,55 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,44 Prozent auf 180,75 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,44 Prozent auf 548,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Richemont (-1,13 Prozent auf 152,80 CHF), Nestlé (-0,72 Prozent auf 71,95 CHF), Alcon (-0,63 Prozent auf 62,78 CHF), Lonza (-0,58 Prozent auf 552,20 CHF) und Givaudan (-0,51 Prozent auf 3 141,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 299 418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 300,453 Mrd. Euro den größten Anteil.

SMI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lonza AG (N)

mehr Nachrichten

Analysen zu Alcon AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 64,84 0,53% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 67,68 -0,38% Alcon AG
Givaudan AG 3 409,00 0,18% Givaudan AG
Holcim AG 86,34 2,79% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 194,35 0,15% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 79,30 0,38% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 596,60 -0,37% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 76,47 -1,99% Nestlé SA (Nestle)
Richemont 165,20 -1,34% Richemont
Roche AG (Genussschein) 346,20 -0,55% Roche AG (Genussschein)
Swiss Re AG 132,85 0,45% Swiss Re AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 592,20 -0,07% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 066,78 -0,61%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich kaum vom Fleck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen