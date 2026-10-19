Börse Zürich: SMI präsentiert sich schwächer

Um 12:09 Uhr verliert der SMI im SIX-Handel 0,39 Prozent auf 14 335,68 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,658 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,442 Prozent auf 14 327,73 Punkte an der Kurstafel, nach 14 391,31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 350,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 300,44 Punkten.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der SMI auf 13 786,72 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 343,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, notierte der SMI bei 12 644,49 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,22 Prozent. 14 669,51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Givaudan (+ 0,77 Prozent auf 3 945,00 CHF), Lonza (+ 0,70 Prozent auf 608,20 CHF), Partners Group (+ 0,46 Prozent auf 610,20 CHF), Logitech (+ 0,32 Prozent auf 86,56 CHF) und Amrize (+ 0,29 Prozent auf 31,39 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,66 Prozent auf 74,42 CHF), UBS (-1,56 Prozent auf 39,01 CHF), Richemont (-0,94 Prozent auf 174,45 CHF), Sika (-0,85 Prozent auf 181,00 CHF) und Galderma (-0,74 Prozent auf 174,75 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 084 450 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 326,266 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,74 zu Buche schlagen. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,43 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at