Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Kursentwicklung
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14.08.2026 17:58:56
Börse Zürich: SMI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer
Letztendlich notierte der SMI im SIX-Handel 0,58 Prozent schwächer bei 14 390,67 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,667 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,180 Prozent fester bei 14 501,15 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 475,13 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 501,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 342,33 Punkten.
SMI auf Jahressicht
Auf Wochensicht gab der SMI bereits um 1,26 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, notierte der SMI bei 14 241,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, den Stand von 13 212,96 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 12 001,61 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,63 Prozent. Bei 14 669,51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern markiert.
Das sind die Tops und Flops im SMI
Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Alcon (+ 2,02 Prozent auf 60,68 CHF), Swiss Re (+ 1,01 Prozent auf 139,45 CHF), Swisscom (+ 0,71 Prozent auf 639,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,67 Prozent auf 211,30 CHF) und Amrize (+ 0,56 Prozent auf 37,86 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Roche (-1,99 Prozent auf 355,10 CHF), Lonza (-1,78 Prozent auf 562,60 CHF), Richemont (-1,61 Prozent auf 192,45 CHF), Novartis (-1,05 Prozent auf 122,44 CHF) und Logitech (-0,62 Prozent auf 83,78 CHF).
SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 768 119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 309,623 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der SMI-Titel
Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 6,32 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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