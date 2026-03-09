Börse Zürich: SMI sackt zum Ende des Montagshandels ab

Am Montag bewegte sich der SMI via SIX zum Handelsende 0,73 Prozent leichter bei 13 000,09 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,587 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 2,57 Prozent auf 12 758,45 Punkte an der Kurstafel, nach 13 095,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 000,09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 685,18 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 517,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wurde der SMI auf 12 931,16 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, erreichte der SMI einen Stand von 13 076,68 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,87 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 063,53 Punkte. Bei 12 685,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Novartis (+ 1,66 Prozent auf 125,30 CHF), Logitech (+ 1,63 Prozent auf 71,26 CHF), Swisscom (+ 0,91 Prozent auf 724,50 CHF), Swiss Re (+ 0,67 Prozent auf 127,95 CHF) und Swiss Life (+ 0,39 Prozent auf 828,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Richemont (-3,26 Prozent auf 138,05 CHF), Roche (-2,58 Prozent auf 332,40 CHF), Amrize (-2,45 Prozent auf 44,18 CHF), Sika (-2,26 Prozent auf 138,55 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,74 Prozent auf 169,90 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 7 199 879 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 301,762 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,20 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

