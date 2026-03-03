Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 03.03.2026 09:30:43

Börse Zürich: SMI sackt zum Start des Dienstagshandels ab

Börse Zürich: SMI sackt zum Start des Dienstagshandels ab

Das macht der SMI morgens.

Der SMI fällt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 1,63 Prozent auf 13 608,14 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,673 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1,50 Prozent auf 13 625,95 Punkte an der Kurstafel, nach 13 834,10 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 13 645,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 608,14 Punkten lag.

SMI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, notierte der SMI bei 13 372,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 858,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, wurde der SMI mit 13 166,68 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,72 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 941,92 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,29 Prozent auf 184,35 CHF), Logitech (-0,14 Prozent auf 70,60 CHF), Swisscom (-0,21 Prozent auf 715,50 CHF), Nestlé (-0,30 Prozent auf 82,96 CHF) und Alcon (-0,37 Prozent auf 65,10 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Zurich Insurance (-5,08 Prozent auf 545,80 CHF), Swiss Life (-3,39 Prozent auf 839,00 CHF), UBS (-3,36 Prozent auf 30,76 CHF), Amrize (-2,97 Prozent auf 47,75 CHF) und Holcim (-2,75 Prozent auf 67,14 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 432 855 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 316,416 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

mehr Analysen
02.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.02.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
10.02.26 Roche Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 74,82 -3,43% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 70,62 -2,43% Alcon AG
Amrize 51,86 -4,60% Amrize
Holcim AG 73,44 -2,65% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 197,95 -0,93% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 76,54 -1,62% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 90,45 -0,64% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 893,40 -3,33% Partners Group AG
Roche AG (Genussschein) 355,50 -2,04% Roche AG (Genussschein)
Swiss Life AG (N) 908,60 -4,68% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 141,80 -2,54% Swiss Re AG
Swisscom AG 777,50 -1,08% Swisscom AG
UBS 33,48 -4,23% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 594,80 -3,54% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 502,84 -2,39%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:41 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag tiefer. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die Märkte in Fernost notierten am Dienstag mit Abschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen