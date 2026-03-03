Börse Zürich: SMI sackt zum Start des Dienstagshandels ab

Der SMI fällt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 1,63 Prozent auf 13 608,14 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,673 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1,50 Prozent auf 13 625,95 Punkte an der Kurstafel, nach 13 834,10 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 13 645,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 608,14 Punkten lag.

SMI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, notierte der SMI bei 13 372,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 858,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, wurde der SMI mit 13 166,68 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,72 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 941,92 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,29 Prozent auf 184,35 CHF), Logitech (-0,14 Prozent auf 70,60 CHF), Swisscom (-0,21 Prozent auf 715,50 CHF), Nestlé (-0,30 Prozent auf 82,96 CHF) und Alcon (-0,37 Prozent auf 65,10 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Zurich Insurance (-5,08 Prozent auf 545,80 CHF), Swiss Life (-3,39 Prozent auf 839,00 CHF), UBS (-3,36 Prozent auf 30,76 CHF), Amrize (-2,97 Prozent auf 47,75 CHF) und Holcim (-2,75 Prozent auf 67,14 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 432 855 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 316,416 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at