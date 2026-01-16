Börse Zürich: SMI schlussendlich in Rot

Der SMI ging mit Verlusten aus dem Freitagshandel.

Am Freitag notierte der SMI via SIX schlussendlich 0,47 Prozent leichter bei 13 413,59 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,555 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,213 Prozent auf 13 447,61 Punkte an der Kurstafel, nach 13 476,32 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 373,86 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 13 467,70 Einheiten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,311 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, lag der SMI bei 13 056,74 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 16.10.2025, bei 12 702,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 942,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 1,26 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13 528,67 Punkten. Bei 13 137,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Novartis (+ 0,98 Prozent auf 115,60 CHF), Roche (+ 0,93 Prozent auf 348,90 CHF), Partners Group (+ 0,55 Prozent auf 1 096,00 CHF), Geberit (+ 0,46 Prozent auf 613,80 CHF) und Alcon (+ 0,35 Prozent auf 63,96 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Richemont (-5,39 Prozent auf 161,35 CHF), Sika (-2,59 Prozent auf 150,20 CHF), Nestlé (-1,67 Prozent auf 75,24 CHF), Holcim (-1,37 Prozent auf 78,00 CHF) und Sonova (-1,22 Prozent auf 217,90 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 860 093 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 294,131 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

