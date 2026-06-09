Börse Zürich: SMI schlussendlich stärker

Der SMI tendierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,27 Prozent höher bei 13 356,31 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,577 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,305 Prozent auf 13 280,39 Punkte an der Kurstafel, nach 13 320,99 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 13 468,73 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 275,93 Punkten lag.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 100,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 000,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wurde der SMI mit 12 366,17 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,823 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 7,48 Prozent auf 3 147,00 CHF), Sika (+ 1,96 Prozent auf 150,90 CHF), Richemont (+ 1,70 Prozent auf 167,75 CHF), Nestlé (+ 1,46 Prozent auf 77,73 CHF) und Lonza (+ 1,23 Prozent auf 495,30 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,61 Prozent auf 80,52 CHF), Logitech (-1,91 Prozent auf 89,52 CHF), Partners Group (-1,40 Prozent auf 703,00 CHF), Roche (-1,21 Prozent auf 318,80 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,93 Prozent auf 191,00 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 9 597 548 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 283,030 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at