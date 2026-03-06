UBS Aktie

SMI-Performance im Fokus 06.03.2026 12:27:05

Börse Zürich: SMI schwächelt am Freitagmittag

Börse Zürich: SMI schwächelt am Freitagmittag

Der SMI verzeichnet am fünften Tag der Woche Verluste.

Der SMI fällt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 1,17 Prozent auf 13 142,95 Punkte zurück. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,623 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,072 Prozent auf 13 288,79 Punkte an der Kurstafel, nach 13 298,30 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 142,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 13 289,08 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der SMI bereits um 4,77 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 06.02.2026, bei 13 503,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der SMI mit 12 936,30 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 029,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,788 Prozent ein. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 941,92 Zählern markiert.

Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Partners Group (+ 0,41 Prozent auf 836,00 CHF), Richemont (-0,03 Prozent auf 143,50 CHF), UBS (-0,29 Prozent auf 30,50 CHF), Logitech (-0,37 Prozent auf 70,02 CHF) und Zurich Insurance (-0,37 Prozent auf 533,20 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Roche (-3,04 Prozent auf 340,80 CHF), Kühne + Nagel International (-1,86 Prozent auf 173,65 CHF), Novartis (-1,62 Prozent auf 122,80 CHF), Sika (-1,43 Prozent auf 145,00 CHF) und Geberit (-1,32 Prozent auf 582,80 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 042 573 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 315,155 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,05 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

