Börse Zürich: SMI steigt mittags

Am Dienstag erhöht sich der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,60 Prozent auf 13 954,54 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,634 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,184 Prozent leichter bei 13 845,58 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13 871,06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 13 954,90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 845,13 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 13 147,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, wies der SMI 12 654,12 Punkte auf. Der SMI stand vor einem Jahr, am 24.02.2025, bei 12 953,17 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,34 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 13 954,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 941,92 Punkten markiert.

SMI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 2,42 Prozent auf 3 128,00 CHF), Sika (+ 2,21 Prozent auf 159,40 CHF), Nestlé (+ 1,61 Prozent auf 82,71 CHF), Alcon (+ 1,22 Prozent auf 64,56 CHF) und Swiss Re (+ 1,01 Prozent auf 130,30 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Kühne + Nagel International (-1,40 Prozent auf 172,25 CHF), UBS (-1,21 Prozent auf 31,79 CHF), Swiss Life (-0,60 Prozent auf 864,00 CHF), Richemont (-0,58 Prozent auf 162,75 CHF) und Partners Group (-0,16 Prozent auf 848,60 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 833 616 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 322,708 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at