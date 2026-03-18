Börse Zürich: SMI verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 1,75 Prozent tiefer bei 12 736,12 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,553 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,097 Prozent stärker bei 12 974,92 Punkten, nach 12 962,41 Punkten am Vortag.

Bei 12 728,83 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 12 978,62 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,706 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 18.02.2026, wurde der SMI mit 13 807,04 Punkten berechnet. Der SMI lag vor drei Monaten, am 18.12.2025, bei 13 136,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, wies der SMI einen Wert von 13 062,11 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,86 Prozent nach unten. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 685,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Holcim (+ 1,56 Prozent auf 65,04 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,08 Prozent auf 67,30 CHF), Sika (+ 0,15 Prozent auf 135,50 CHF), Partners Group (+ 0,07 Prozent auf 824,60 CHF) und Swiss Life (-0,19 Prozent auf 842,00 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Logitech (-5,99 Prozent auf 71,20 CHF), Nestlé (-3,74 Prozent auf 77,82 CHF), Roche (-2,75 Prozent auf 315,00 CHF), Swisscom (-2,62 Prozent auf 707,50 CHF) und Novartis (-2,33 Prozent auf 118,94 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 804 837 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 282,845 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 5,95 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at