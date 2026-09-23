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Index-Performance 23.09.2026 17:58:53

Börse Zürich: SMI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge

Börse Zürich: SMI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge

Am Mittwoch zogen sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Mittwoch bewegte sich der SMI via SIX zum Handelsende 0,23 Prozent schwächer bei 13 921,72 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,587 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 000,25 Zählern und damit 0,336 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13 953,39 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 031,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13 918,55 Punkten.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 0,362 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 14 456,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wies der SMI einen Wert von 13 910,70 Punkten auf. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 23.09.2025, mit 12 102,61 Punkten bewertet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Zähler.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 2,37 Prozent auf 88,00 CHF), Novartis (+ 0,98 Prozent auf 117,60 CHF), Sandoz (+ 0,90 Prozent auf 71,40 CHF), Swiss Re (+ 0,90 Prozent auf 139,80 CHF) und Alcon (+ 0,48 Prozent auf 54,02 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Sika (-2,06 Prozent auf 185,00 CHF), Galderma (-1,77 Prozent auf 160,90 CHF), UBS (-1,71 Prozent auf 39,64 CHF), Givaudan (-1,30 Prozent auf 3 419,00 CHF) und Amrize (-1,26 Prozent auf 31,44 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 6 841 303 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 309,129 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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SMI 13 921,72 -0,23%

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