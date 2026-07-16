Börse Zürich: SMI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge

Der SMI gibt seine Gewinne vom Vortag am Donnerstagmorgen wieder ab.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,48 Prozent leichter bei 14 238,23 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,667 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,178 Prozent schwächer bei 14 281,91 Punkten in den Handel, nach 14 307,31 Punkten am Vortag.

Bei 14 236,77 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 264,04 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,047 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 761,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, wurde der SMI mit 13 173,17 Punkten gehandelt. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 16.07.2025, den Wert von 11 910,81 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,48 Prozent zu. Bei 14 464,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. 12 053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Amrize (+ 0,91 Prozent auf 41,09 CHF), Roche (+ 0,15 Prozent auf 330,70 CHF), Holcim (-0,05 Prozent auf 75,96 CHF), Alcon (-0,07 Prozent auf 55,32 CHF) und Novartis (-0,08 Prozent auf 121,90 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Partners Group (-7,97 Prozent auf 663,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,09 Prozent auf 81,44 CHF), Lonza (-1,14 Prozent auf 574,80 CHF), Zurich Insurance (-0,86 Prozent auf 601,60 CHF) und Logitech (-0,82 Prozent auf 80,22 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 274 096 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 281,444 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at