Wie bereits am Vortag richtet sich der SMI auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Um 09:10 Uhr steigt der SMI im SIX-Handel um 0,21 Prozent auf 15 007,96 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,744 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 14 963,24 Zählern und damit 0,085 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (14 976,04 Punkte).

Im Tagestief notierte der SMI bei 14 959,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 15 008,61 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 1,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14 391,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, lag der SMI-Kurs bei 14 320,90 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 12 481,95 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,29 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 272,42 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 2,16 Prozent auf 84,04 CHF), Alcon (+ 1,75 Prozent auf 62,88 CHF), Lonza (+ 0,97 Prozent auf 669,40 CHF), Richemont (+ 0,61 Prozent auf 174,00 CHF) und Givaudan (+ 0,54 Prozent auf 4 094,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Amrize (-1,01 Prozent auf 33,30 CHF), Holcim (-0,56 Prozent auf 74,06 CHF), Sika (-0,40 Prozent auf 188,55 CHF), Geberit (-0,34 Prozent auf 580,20 CHF) und Zurich Insurance (-0,21 Prozent auf 650,60 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 196 400 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 352,660 Mrd. Euro heraus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at