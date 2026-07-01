Börse Zürich: SMI verliert zum Handelsstart

Am Mittwoch notiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,15 Prozent leichter bei 14 173,05 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,668 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 14 191,33 Zählern und damit 0,018 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (14 193,92 Punkte).

Der Tiefststand des SMI lag am Mittwoch bei 14 170,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 191,33 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,092 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 305,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 991,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 963,31 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,99 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 287,62 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Lonza (+ 1,80 Prozent auf 555,60 CHF), Givaudan (+ 0,70 Prozent auf 3 444,00 CHF), Sika (+ 0,42 Prozent auf 167,45 CHF), Novartis (+ 0,35 Prozent auf 127,02 CHF) und Roche (+ 0,24 Prozent auf 333,60 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Richemont (-1,58 Prozent auf 183,60 CHF), Swiss Re (-1,36 Prozent auf 126,75 CHF), Logitech (-0,85 Prozent auf 75,10 CHF), Swiss Life (-0,79 Prozent auf 882,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,66 Prozent auf 87,00 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 167 619 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 292,011 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at