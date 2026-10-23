ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMI-Performance 23.10.2026 12:26:53

Börse Zürich: SMI zeigt sich am Freitagmittag schwächer

Börse Zürich: SMI zeigt sich am Freitagmittag schwächer

Der SMI zeigt sich am Freitagmittag mit negativem Vorzeichen.

Der SMI sinkt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,66 Prozent auf 14 451,83 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,684 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,172 Prozent höher bei 14 572,95 Punkten, nach 14 547,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 552,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 445,65 Punkten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,866 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, stand der SMI noch bei 13 921,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der SMI 14 214,95 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wurde der SMI mit 12 557,27 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,09 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Holcim (+ 6,19 Prozent auf 67,54 CHF), Logitech (+ 2,04 Prozent auf 91,90 CHF), Amrize (+ 2,02 Prozent auf 32,85 CHF), Partners Group (+ 1,96 Prozent auf 625,00 CHF) und Geberit (+ 0,82 Prozent auf 564,40 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Richemont (-4,49 Prozent auf 164,70 CHF), Sika (-1,41 Prozent auf 181,90 CHF), Novartis (-1,07 Prozent auf 127,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,02 Prozent auf 68,22 CHF) und Swiss Re (-0,97 Prozent auf 152,85 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 296 041 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 338,120 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,52 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Alle SMI-Werte
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Holcim AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

mehr Analysen
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG
23.10.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 73,50 -1,24% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 35,19 -0,09% Amrize
Geberit AG (N) 611,60 0,76% Geberit AG (N)
Holcim AG 72,18 3,98% Holcim AG
Logitech S.A. 98,04 -2,59% Logitech S.A.
Novartis AG 135,00 -2,96% Novartis AG
Partners Group AG 677,60 1,71% Partners Group AG
Richemont 174,20 -6,70% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 430,00 1,26% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 194,75 -0,97% Sika AG
Swiss Re AG 166,90 0,12% Swiss Re AG
UBS 40,95 -1,78% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 462,36 -0,59%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:33 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen