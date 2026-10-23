Börse Zürich: SMI zeigt sich am Freitagmittag schwächer

Der SMI sinkt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,66 Prozent auf 14 451,83 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,684 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,172 Prozent höher bei 14 572,95 Punkten, nach 14 547,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 552,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 445,65 Punkten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,866 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, stand der SMI noch bei 13 921,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der SMI 14 214,95 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wurde der SMI mit 12 557,27 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,09 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Holcim (+ 6,19 Prozent auf 67,54 CHF), Logitech (+ 2,04 Prozent auf 91,90 CHF), Amrize (+ 2,02 Prozent auf 32,85 CHF), Partners Group (+ 1,96 Prozent auf 625,00 CHF) und Geberit (+ 0,82 Prozent auf 564,40 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Richemont (-4,49 Prozent auf 164,70 CHF), Sika (-1,41 Prozent auf 181,90 CHF), Novartis (-1,07 Prozent auf 127,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,02 Prozent auf 68,22 CHF) und Swiss Re (-0,97 Prozent auf 152,85 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 296 041 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 338,120 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,52 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at