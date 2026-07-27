Börse Zürich: SMI zeigt sich nachmittags fester

Am Montag bewegt sich der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,75 Prozent höher bei 14 434,07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,666 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,796 Prozent höher bei 14 441,29 Punkten, nach 14 327,20 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 366,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 466,66 Einheiten.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 14 172,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 165,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der SMI einen Stand von 11 955,73 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 8,96 Prozent zu Buche. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 466,66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Sika (+ 3,50 Prozent auf 161,30 CHF), Logitech (+ 2,61 Prozent auf 88,20 CHF), UBS (+ 2,22 Prozent auf 43,25 CHF), Amrize (+ 1,86 Prozent auf 40,99 CHF) und Geberit (+ 1,21 Prozent auf 520,20 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Kühne + Nagel International (-1,08 Prozent auf 202,40 CHF), Nestlé (-0,89 Prozent auf 79,95 CHF), Alcon (-0,65 Prozent auf 55,38 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,18 Prozent auf 79,86 CHF) und Zurich Insurance (-0,16 Prozent auf 622,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 465 776 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 303,985 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,83 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at