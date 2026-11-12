Börse Zürich: SMI zeigt sich nachmittags fester

Der SMI befindet sich am Nachmittag im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag geht es im SMI um 15:41 Uhr via SIX um 0,54 Prozent auf 15 135,86 Punkte nach oben. Damit sind die enthaltenen Werte 1,729 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,845 Prozent auf 15 181,09 Punkte an der Kurstafel, nach 15 053,86 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 15 098,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 15 200,17 Einheiten.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 2,37 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 12.10.2026, den Wert von 13 877,84 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Stand von 14 449,47 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 12 793,74 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 14,26 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 200,17 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Alcon (+ 3,03 Prozent auf 61,28 CHF), Zurich Insurance (+ 2,01 Prozent auf 650,20 CHF), Amrize (+ 1,37 Prozent auf 34,84 CHF), Sandoz (+ 1,24 Prozent auf 86,26 CHF) und Swiss Life (+ 0,96 Prozent auf 985,20 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Partners Group (-2,84 Prozent auf 664,60 CHF), UBS (-0,70 Prozent auf 40,91 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,20 Prozent auf 70,56 CHF), Lonza (+ 0,03 Prozent auf 663,80 CHF) und Galderma (+ 0,10 Prozent auf 195,15 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 220 947 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 346,686 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,81 erwartet. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at