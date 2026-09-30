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SMI im Fokus 30.09.2026 17:58:25

Börse Zürich: SMI zum Ende des Mittwochshandels in Rot

Börse Zürich: SMI zum Ende des Mittwochshandels in Rot

Der SMI bewegte sich am Abend auf rotem Terrain.

Am Mittwoch bewegte sich der SMI via SIX zum Handelsende 0,59 Prozent tiefer bei 13 830,34 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,572 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,439 Prozent auf 13 973,25 Punkte an der Kurstafel, nach 13 912,19 Punkten am Vortag.

Bei 14 036,96 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 830,34 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der SMI bereits um 1,46 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, stand der SMI bei 14 399,77 Punkten. Der SMI lag am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 14 193,92 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der SMI einen Stand von 12 109,42 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,40 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Partners Group (+ 1,48 Prozent auf 602,20 CHF), Richemont (+ 1,44 Prozent auf 179,10 CHF), Logitech (+ 0,72 Prozent auf 84,42 CHF), Amrize (+ 0,45 Prozent auf 31,37 CHF) und Galderma (+ 0,00 Prozent auf 165,85 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Holcim (-2,40 Prozent auf 66,62 CHF), Swiss Life (-1,69 Prozent auf 893,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,68 Prozent auf 79,42 CHF), Sandoz (-1,58 Prozent auf 70,86 CHF) und Lonza (-1,51 Prozent auf 575,20 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 683 545 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 298,935 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 371,00 0,95% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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