Börse Zürich: SMI zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Am Mittwoch bewegte sich der SMI via SIX schlussendlich 1,49 Prozent stärker bei 14 117,75 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,626 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,031 Prozent auf 13 906,33 Punkte an der Kurstafel, nach 13 910,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Mittwoch bei 13 906,07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 142,38 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 2,63 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 13 503,21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, wurde der SMI mit 12 515,94 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wurde der SMI mit 11 988,92 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6,57 Prozent zu. Bei 14 142,38 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Givaudan (+ 4,42 Prozent auf 3 423,00 CHF), Richemont (+ 4,01 Prozent auf 185,50 CHF), Alcon (+ 3,94 Prozent auf 55,38 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,51 Prozent auf 190,40 CHF) und Nestlé (+ 3,33 Prozent auf 82,89 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Holcim (-1,58 Prozent auf 74,64 CHF), UBS (-1,27 Prozent auf 40,36 CHF), Logitech (-1,04 Prozent auf 83,94 CHF), Partners Group (-0,73 Prozent auf 649,00 CHF) und Swiss Life (-0,61 Prozent auf 880,60 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 4 405 788 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 274,928 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at