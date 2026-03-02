Börse Zürich: SMI zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone

Der SMI zeigte sich zum Handelsschluss im Minus.

Am Montag bewegte sich der SMI via SIX zum Handelsende 1,29 Prozent schwächer bei 13 834,10 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,683 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,46 Prozent auf 13 809,56 Punkte an der Kurstafel, nach 14 014,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 700,13 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 845,74 Zählern.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 02.02.2026, betrug der SMI-Kurs 13 409,11 Punkte. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, bei 12 890,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, lag der SMI-Kurs bei 13 004,48 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,43 Prozent nach oben. Bei 14 063,53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 941,92 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,48 Prozent auf 182,00 CHF), Amrize (+ 0,04 Prozent auf 49,21 CHF), Logitech (-0,20 Prozent auf 70,70 CHF), Novartis (-0,41 Prozent auf 129,96 CHF) und UBS (-0,56 Prozent auf 31,83 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Richemont (-5,72 Prozent auf 148,25 CHF), Holcim (-2,60 Prozent auf 69,04 CHF), Geberit (-2,35 Prozent auf 632,80 CHF), Alcon (-2,27 Prozent auf 65,34 CHF) und Partners Group (-1,84 Prozent auf 841,60 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 5 807 631 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 322,500 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,80 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

