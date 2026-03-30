Börse Zürich: SMI zum Handelsstart auf grünem Terrain

Machte sich der SMI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,05 Prozent höher bei 12 576,82 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,482 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,225 Prozent auf 12 541,98 Punkte an der Kurstafel, nach 12 570,26 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tagestief bei 12 539,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 581,76 Punkten lag.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14 014,30 Punkten gehandelt. Der SMI wies vor drei Monaten, am 30.12.2025, einen Wert von 13 267,48 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 840,43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 5,06 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 0,78 Prozent auf 72,54 CHF), Lonza (+ 0,71 Prozent auf 495,30 CHF), Givaudan (+ 0,68 Prozent auf 2 671,00 CHF), Sika (+ 0,66 Prozent auf 129,35 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,58 Prozent auf 172,40 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil UBS (-0,78 Prozent auf 29,15 CHF), Partners Group (-0,41 Prozent auf 821,20 CHF), Richemont (-0,36 Prozent auf 137,55 CHF), Swiss Re (-0,31 Prozent auf 128,15 CHF) und Geberit (-0,23 Prozent auf 531,20 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 167 179 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 270,486 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at