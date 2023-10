Börse Zürich: SMI zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Der SMI kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Um 09:12 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 1,22 Prozent tiefer bei 10 545,02 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,237 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 1,15 Prozent auf 10 552,47 Punkte an der Kurstafel, nach 10 675,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 10 603,41 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 512,68 Zählern.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 3,42 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 19.09.2023, wurde der SMI auf 11 068,70 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 19.07.2023, bewegte sich der SMI bei 11 120,15 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 19.10.2022, einen Wert von 10 484,14 Punkten auf.

Der Index fiel auf Jahressicht 2023 bereits um 3,95 Prozent. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 395,33 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Lonza (+ 1,33 Prozent auf 349,30 CHF), Sika (+ 0,65 Prozent auf 217,70 CHF), Logitech (+ 0,53 Prozent auf 64,10 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,24 Prozent auf 255,00 CHF) und Partners Group (+ 0,05 Prozent auf 1 004,50 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Roche (-3,53 Prozent auf 240,65 CHF), Nestlé (-1,60 Prozent auf 100,62 CHF), UBS (-1,45 Prozent auf 21,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,37 Prozent auf 30,13 CHF) und Holcim (-1,09 Prozent auf 56,10 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 262 978 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 280,952 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,70 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at