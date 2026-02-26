Börse Zürich: SMI zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Der SMI bewegt sich am vierten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,18 Prozent tiefer bei 13 952,50 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,669 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,294 Prozent auf 13 936,02 Punkte an der Kurstafel, nach 13 977,10 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 13 970,57 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 935,40 Punkten lag.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,861 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 26.01.2026, den Wert von 13 142,02 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 26.11.2025, bei 12 822,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, lag der SMI noch bei 13 042,51 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 5,32 Prozent. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 941,92 Zählern verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Partners Group (+ 1,53 Prozent auf 865,00 CHF), UBS (+ 0,84 Prozent auf 32,27 CHF), Logitech (+ 0,78) Prozent auf 70,04 CHF), Lonza (+ 0,61 Prozent auf 529,80 CHF) und Richemont (+ 0,53 Prozent auf 160,55 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Amrize (-2,74 Prozent auf 48,24 CHF), Holcim (-0,56 Prozent auf 74,32 CHF), Geberit (-0,50 Prozent auf 641,20 CHF), Swiss Re (-0,50 Prozent auf 130,45 CHF) und Roche (-0,46 Prozent auf 367,40 CHF) unter Druck.

Die teuersten SMI-Konzerne

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 192 261 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 326,237 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,71 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at