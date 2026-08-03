Börse Zürich: SMI zum Start mit grünem Vorzeichen

Am Montag bewegt sich der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,48 Prozent höher bei 14 414,54 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,666 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,190 Prozent auf 14 373,35 Punkte an der Kurstafel, nach 14 346,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 368,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 431,38 Punkten.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 03.07.2026, lag der SMI-Kurs bei 14 424,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Stand von 13 136,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, einen Stand von 11 836,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,81 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 656,05 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 2,07 Prozent auf 83,78 CHF), Sika (+ 1,87 Prozent auf 185,25 CHF), Alcon (+ 1,66 Prozent auf 56,30 CHF), Partners Group (+ 1,55 Prozent auf 682,40 CHF) und Geberit (+ 1,50 Prozent auf 540,20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Kühne + Nagel International (-0,73 Prozent auf 204,20 CHF), Holcim (-0,52 Prozent auf 72,96 CHF), Zurich Insurance (-0,32 Prozent auf 613,80 CHF), Swiss Life (-0,17 Prozent auf 953,20 CHF) und Swiss Re (-0,04 Prozent auf 134,80 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 222 301 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 301,760 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at