Börse Zürich: So bewegt sich der SLI am Mittag
Am Dienstag legt der SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0,36 Prozent auf 2 140,36 Punkte zu. Zuvor ging der SLI 0,045 Prozent schwächer bei 2 131,70 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 132,65 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 2 141,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 131,42 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 2 033,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, wies der SLI einen Wert von 1 990,67 Punkten auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 23.12.2024, den Stand von 1 900,04 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 11,39 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern verzeichnet.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Roche (+ 1,14 Prozent auf 328,80 CHF), Novartis (+ 0,96 Prozent auf 109,76 CHF), Swiss Re (+ 0,91 Prozent auf 133,05 CHF), Partners Group (+ 0,78 Prozent auf 985,40 CHF) und Temenos (+ 0,76 Prozent auf 79,80 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Straumann (-0,66 Prozent auf 93,20 CHF), Adecco SA (-0,62 Prozent auf 22,46 CHF), Logitech (-0,41 Prozent auf 81,96 CHF), Alcon (-0,41 Prozent auf 63,58 CHF) und Sonova (-0,34 Prozent auf 206,40 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 759 967 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 278,442 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
SLI-Fundamentalkennzahlen
Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,95 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
