Am Freitag fällt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,78 Prozent auf 20 567,44 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,636 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,127 Prozent leichter bei 20 702,03 Punkten in den Handel, nach 20 728,29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 20 477,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 702,03 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 3,56 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wurde der SPI mit 20 399,08 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, notierte der SPI bei 20 199,27 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 17 253,92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 12,75 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 21 440,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern registriert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell SHL Telemedicine (+ 3,95 Prozent auf 1,00 CHF), Orell Fuessli (+ 2,85 Prozent auf 144,50 CHF), COLTENE (+ 2,12 Prozent auf 48,10 CHF), Schweizerische Nationalbank (+ 2,01 Prozent auf 3 050,00 CHF) und PolyPeptide (+ 1,92 Prozent auf 42,50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil ams-OSRAM (-8,06 Prozent auf 12,66 CHF), Comet (-6,75 Prozent auf 281,60 CHF), ASMALLWORLD (-6,11 Prozent auf 1,23 CHF), INFICON (-6,07 Prozent auf 148,60 CHF) und Sensirion (-5,65 Prozent auf 75,10 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3 615 684 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 350,436 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Bellevue lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,20 Prozent.

Redaktion finanzen.at