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SPI aktuell 16.11.2026 12:26:54

Börse Zürich: So bewegt sich der SPI am Mittag

Börse Zürich: So bewegt sich der SPI am Mittag

Der SPI verzeichnet aktuell Kursgewinne.

Am Montag erhöht sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,47 Prozent auf 21 356,75 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,674 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,329 Prozent auf 21 327,57 Punkte an der Kurstafel, nach 21 257,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 21 310,12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 21 388,77 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wurde der SPI mit 20 288,85 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20 310,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der SPI einen Wert von 17 391,52 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 17,07 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 21 388,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit ASMALLWORLD (+ 6,19 Prozent auf 1,20 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 3,50 Prozent auf 59,20 CHF), Idorsia (+ 3,12 Prozent auf 4,03 CHF), Richemont (+ 2,77 Prozent auf 174,15 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 2,72 Prozent auf 20,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Addex Therapeutics (-16,77 Prozent auf 0,03 CHF), Varia US Properties (-10,91 Prozent auf 9,80 CHF), SHL Telemedicine (-9,70 Prozent auf 0,91 CHF), Molecular Partners (-4,58 Prozent auf 2,29 CHF) und GAM (-4,00 Prozent auf 0,06 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Addex Therapeutics-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 714 591 Aktien gehandelt. Mit 354,679 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 8,20 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,03 -14,56% Addex Therapeutics Ltd.
ASMALLWORLD AG 1,25 2,46% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 353,00 -0,07% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,32 0,83% Bellevue AG
COSMO Pharmaceuticals N.V. 64,00 2,56% COSMO Pharmaceuticals N.V.
EvoNext Holdings AG 2,50 2,46% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,06 3,51% GAM AG
Idorsia AG 4,34 3,19% Idorsia AG
Kuros (Kuros Biosciences) 21,66 3,74% Kuros (Kuros Biosciences)
Molecular Partners AG 2,54 0,00% Molecular Partners AG
Richemont 188,95 3,03% Richemont
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 449,00 0,49% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 0,91 -9,70% SHL Telemedicine
Varia US Properties 10,20 -7,27% Varia US Properties

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