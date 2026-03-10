Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Kursverlauf
|
10.03.2026 12:26:43
Börse Zürich: So entwickelt sich der SLI mittags
Am Dienstag tendiert der SLI um 12:08 Uhr via SIX 1,53 Prozent fester bei 2 095,18 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,89 Prozent auf 2 102,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2 063,57 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 097,89 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 085,96 Zählern.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 10.02.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 159,60 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 10.12.2025, mit 2 091,76 Punkten bewertet. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 10.03.2025, den Stand von 2 101,64 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,59 Prozent nach unten. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 018,91 Punkten verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Sonova (+ 7,37 Prozent auf 204,00 CHF), Amrize (+ 3,89 Prozent auf 45,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,74 Prozent auf 67,72 CHF), Sika (+ 3,61 Prozent auf 143,55 CHF) und UBS (+ 3,54 Prozent auf 30,67 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Lindt (-10,62 Prozent auf 10 860,00 CHF), Novartis (-1,58 Prozent auf 123,32 CHF), Swisscom (-0,76 Prozent auf 719,00 CHF), Nestlé (-0,29 Prozent auf 79,82 CHF) und Partners Group (-0,25 Prozent auf 810,00 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 091 231 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 292,322 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index weist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Partners Group AG
|
15:59
|Freundlicher Handel: Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich: So entwickelt sich der SLI mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
09:28
|SIX-Handel: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Zürich in Grün: SMI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
07:00
|Partners Group's operating profit (EBITDA) increases 19% to CHF 1.61 billion, also supported by stronger performance fees; proposed dividend of CHF 46.00 per share (EQS Group)
|
06.03.26
|Partners Group announces credit rating from Moody's Ratings (EQS Group)
|
06.03.26
|Börse Zürich: SMI schwächelt am Freitagmittag (finanzen.at)