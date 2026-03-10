Börse Zürich: So entwickelt sich der SLI mittags

Am Dienstag tendiert der SLI um 12:08 Uhr via SIX 1,53 Prozent fester bei 2 095,18 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,89 Prozent auf 2 102,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2 063,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 097,89 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 085,96 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.02.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 159,60 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 10.12.2025, mit 2 091,76 Punkten bewertet. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 10.03.2025, den Stand von 2 101,64 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,59 Prozent nach unten. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 018,91 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Sonova (+ 7,37 Prozent auf 204,00 CHF), Amrize (+ 3,89 Prozent auf 45,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,74 Prozent auf 67,72 CHF), Sika (+ 3,61 Prozent auf 143,55 CHF) und UBS (+ 3,54 Prozent auf 30,67 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Lindt (-10,62 Prozent auf 10 860,00 CHF), Novartis (-1,58 Prozent auf 123,32 CHF), Swisscom (-0,76 Prozent auf 719,00 CHF), Nestlé (-0,29 Prozent auf 79,82 CHF) und Partners Group (-0,25 Prozent auf 810,00 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 091 231 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 292,322 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index weist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at