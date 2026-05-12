Börse Zürich: So steht der SMI am Dienstagmittag

Am Dienstag steigt der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,02 Prozent auf 13 104,39 Punkte. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,549 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,942 Prozent auf 12 977,85 Punkte an der Kurstafel, nach 13 101,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 106,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 963,90 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Stand von 13 183,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 529,92 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 12.05.2025, mit 12 219,63 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 1,08 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,64 Prozent auf 176,15 CHF), Richemont (+ 1,49 Prozent auf 156,60 CHF), Holcim (+ 1,36 Prozent auf 76,24 CHF), Swisscom (+ 1,12 Prozent auf 678,50 CHF) und Novartis (+ 0,53 Prozent auf 114,30 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Logitech (-3,06 Prozent auf 81,84 CHF), Swiss Re (-2,70 Prozent auf 120,75 CHF), Zurich Insurance (-0,95 Prozent auf 541,20 CHF), Swiss Life (-0,77 Prozent auf 846,60 CHF) und Amrize (-0,59 Prozent auf 40,55 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 842 479 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 273,624 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at