Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 12.05.2026 12:27:10

Börse Zürich: So steht der SMI am Dienstagmittag

Börse Zürich: So steht der SMI am Dienstagmittag

Aktuell agieren die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Am Dienstag steigt der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,02 Prozent auf 13 104,39 Punkte. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,549 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,942 Prozent auf 12 977,85 Punkte an der Kurstafel, nach 13 101,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 106,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 963,90 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Stand von 13 183,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 529,92 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 12.05.2025, mit 12 219,63 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 1,08 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,64 Prozent auf 176,15 CHF), Richemont (+ 1,49 Prozent auf 156,60 CHF), Holcim (+ 1,36 Prozent auf 76,24 CHF), Swisscom (+ 1,12 Prozent auf 678,50 CHF) und Novartis (+ 0,53 Prozent auf 114,30 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Logitech (-3,06 Prozent auf 81,84 CHF), Swiss Re (-2,70 Prozent auf 120,75 CHF), Zurich Insurance (-0,95 Prozent auf 541,20 CHF), Swiss Life (-0,77 Prozent auf 846,60 CHF) und Amrize (-0,59 Prozent auf 40,55 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 842 479 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 273,624 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swiss Re AG

mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Analysen
08.05.26 ABB Neutral UBS AG
08.05.26 ABB Equal Weight Barclays Capital
07.05.26 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
06.05.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
30.04.26 ABB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 90,78 -0,96% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 44,05 -0,43% Amrize
Holcim AG 82,84 1,10% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 192,15 1,80% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 89,22 -1,41% Logitech S.A.
Novartis AG 124,78 1,48% Novartis AG
Richemont 169,50 0,83% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 348,48 0,18% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Life AG (N) 924,00 -0,79% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 130,25 -3,70% Swiss Re AG
Swisscom AG 735,50 0,41% Swisscom AG
UBS 37,84 -0,45% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 590,40 -0,87% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 091,97 -0,07%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen