Börse Zürich: So steht der SPI am Mittwochnachmittag

Am Mittwoch geht es im SPI um 15:42 Uhr via SIX um 1,26 Prozent auf 18 659,62 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,438 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,267 Prozent schwächer bei 18 377,31 Punkten, nach 18 426,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 18 355,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 680,35 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 2,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, bei 18 219,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wurde der SPI mit 17 036,92 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 555,62 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,29 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 18 680,35 Punkte. Bei 17 950,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Clariant (+ 14,56 Prozent auf 8,34 CHF), Huber + Suhner (+ 9,20 Prozent auf 171,00 CHF), Cicor Technologies (+ 8,64 Prozent auf 132,00 CHF), ams-OSRAM (+ 8,06 Prozent auf 8,52 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,79 Prozent auf 0,15 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Holcim (-7,09 Prozent auf 76,28 CHF), Private Equity (-5,69 Prozent auf 58,00 CHF), UBS (-5,53 Prozent auf 35,05 CHF), Phoenix Mecano (-3,30 Prozent auf 440,00 CHF) und Accelleron Industries (-3,21 Prozent auf 72,40 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 994 205 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 313,914 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at