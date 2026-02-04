Accelleron Industries Aktie

Accelleron Industries Aktie

WKN DE: A3DRSU / ISIN: CH1169360919

Index im Blick 04.02.2026 15:59:00

Börse Zürich: So steht der SPI am Mittwochnachmittag

Börse Zürich: So steht der SPI am Mittwochnachmittag

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Mittwoch geht es im SPI um 15:42 Uhr via SIX um 1,26 Prozent auf 18 659,62 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,438 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,267 Prozent schwächer bei 18 377,31 Punkten, nach 18 426,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 18 355,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 680,35 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 2,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, bei 18 219,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wurde der SPI mit 17 036,92 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 555,62 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,29 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 18 680,35 Punkte. Bei 17 950,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Clariant (+ 14,56 Prozent auf 8,34 CHF), Huber + Suhner (+ 9,20 Prozent auf 171,00 CHF), Cicor Technologies (+ 8,64 Prozent auf 132,00 CHF), ams-OSRAM (+ 8,06 Prozent auf 8,52 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,79 Prozent auf 0,15 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Holcim (-7,09 Prozent auf 76,28 CHF), Private Equity (-5,69 Prozent auf 58,00 CHF), UBS (-5,53 Prozent auf 35,05 CHF), Phoenix Mecano (-3,30 Prozent auf 440,00 CHF) und Accelleron Industries (-3,21 Prozent auf 72,40 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 994 205 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 313,914 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Accelleron Industries AG

Analysen zu Accelleron Industries AG

Aktien in diesem Artikel

Accelleron Industries AG 71,75 0,21% Accelleron Industries AG
ams-OSRAM AG 8,65 -2,48% ams-OSRAM AG
Cicor Technologies Ltd. 133,50 -2,55% Cicor Technologies Ltd.
Clariant AG (N) 8,90 -0,73% Clariant AG (N)
Evolva Holding AG 0,84 -7,68% Evolva Holding AG
Holcim AG 82,22 1,91% Holcim AG
Huber + Suhner AG 187,00 -2,60% Huber + Suhner AG
Kudelski S.A. (I) 1,27 -0,39% Kudelski S.A. (I)
Leclanche (Leclanché SA) 0,15 0,00% Leclanche (Leclanché SA)
Phoenix Mecano AG 473,00 -0,21% Phoenix Mecano AG
Private Equity Holding AG 64,00 -1,54% Private Equity Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 394,60 -0,45% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 36,32 -2,31% UBS

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 463,31 -0,64%

