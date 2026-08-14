Börse Zürich: So steht der SPI nachmittags

Der SPI zeigt sich heute mit negativem Vorzeichen.

Um 15:42 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 0,70 Prozent auf 20 271,40 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,506 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,101 Prozent stärker bei 20 433,91 Punkten in den Handel, nach 20 413,39 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 20 271,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 446,54 Punkten lag.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,37 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, lag der SPI bei 20 036,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, wies der SPI 18 684,24 Punkte auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 14.08.2025, einen Stand von 16 698,66 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11,12 Prozent aufwärts. Bei 20 636,94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Feintool International (+ 8,25 Prozent auf 10,50 CHF), VZ (+ 7,74 Prozent auf 175,40 CHF), Komax (+ 7,61) Prozent auf 79,20 CHF), Leonteq (+ 5,59 Prozent auf 18,50 CHF) und Highlight Event and Entertainment (+ 5,45 Prozent auf 5,80 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Kuros (Kuros Biosciences) (-6,57 Prozent auf 21,62 CHF), SHL Telemedicine (-5,14 Prozent auf 1,02 CHF), ASMALLWORLD (-4,76 Prozent auf 0,60 CHF), GAM (-4,50 Prozent auf 0,08 CHF) und Edisun Power Europe (-4,32 Prozent auf 66,40 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die Idorsia-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 010 634 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 313,774 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at