Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
|Index im Fokus
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14.08.2026 15:58:45
Börse Zürich: So steht der SPI nachmittags
Um 15:42 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 0,70 Prozent auf 20 271,40 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,506 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,101 Prozent stärker bei 20 433,91 Punkten in den Handel, nach 20 413,39 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 20 271,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 446,54 Punkten lag.
SPI-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,37 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, lag der SPI bei 20 036,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, wies der SPI 18 684,24 Punkte auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 14.08.2025, einen Stand von 16 698,66 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11,12 Prozent aufwärts. Bei 20 636,94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Feintool International (+ 8,25 Prozent auf 10,50 CHF), VZ (+ 7,74 Prozent auf 175,40 CHF), Komax (+ 7,61) Prozent auf 79,20 CHF), Leonteq (+ 5,59 Prozent auf 18,50 CHF) und Highlight Event and Entertainment (+ 5,45 Prozent auf 5,80 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Kuros (Kuros Biosciences) (-6,57 Prozent auf 21,62 CHF), SHL Telemedicine (-5,14 Prozent auf 1,02 CHF), ASMALLWORLD (-4,76 Prozent auf 0,60 CHF), GAM (-4,50 Prozent auf 0,08 CHF) und Edisun Power Europe (-4,32 Prozent auf 66,40 CHF).
Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SPI sticht die Idorsia-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 010 634 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 313,774 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der SPI-Titel
Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Edisun Power Europe AG
Aktien in diesem Artikel
|ASMALLWORLD AG
|0,57
|-0,88%
|Curatis AG
|18,00
|-2,96%
|Edisun Power Europe AG
|67,80
|-2,31%
|EvoNext Holdings AG
|2,10
|-2,78%
|Feintool International AG (N) (FIH)
|10,60
|1,92%
|GAM AG
|0,08
|-0,77%
|Highlight Event and Entertainment AG
|5,55
|-4,31%
|Idorsia AG
|6,28
|-6,89%
|Komax AG
|83,80
|6,62%
|Kuros (Kuros Biosciences)
|23,26
|-6,21%
|Leonteq AG
|20,00
|6,95%
|Logitech S.A.
|89,06
|-1,63%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|384,80
|-2,04%
|SHL Telemedicine
|1,06
|-0,93%
|VZ Holding AG
|185,00
|7,56%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 310,57
|-0,50%
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