Börse Zürich: SPI am Dienstagmittag stärker

Für den SPI geht es heute aufwärts.

Um 12:09 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 1,04 Prozent aufwärts auf 17 856,33 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,270 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,504 Prozent auf 17 762,17 Punkte an der Kurstafel, nach 17 673,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 728,43 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 870,81 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19 255,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 219,49 Punkten. Der SPI erreichte am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, den Stand von 16 800,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 2,12 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 19 309,93 Punkte. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell SoftwareONE (+ 6,85 Prozent auf 7,25 CHF), DocMorris (+ 6,37 Prozent auf 4,54 CHF), Gurit (+ 4,45 Prozent auf 39,90 CHF), Curatis (+ 4,29 Prozent auf 21,90 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,09 Prozent auf 2,93 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Highlight Event and Entertainment (-35,94 Prozent auf 4,10 CHF), GAM (-8,26 Prozent auf 0,10 CHF), Jungfraubahn (-5,12 Prozent auf 259,50 CHF), Carlo Gavazzi (-4,75 Prozent auf 150,50 CHF) und ASMALLWORLD (-4,72 Prozent auf 0,61 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 891 061 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 280,245 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Im SPI hat die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at