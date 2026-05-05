Börse Zürich: SPI am Mittag freundlich

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,60 Prozent stärker bei 18 504,00 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,356 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,021 Prozent auf 18 396,75 Punkte an der Kurstafel, nach 18 392,88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 18 522,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 388,87 Punkten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der SPI einen Stand von 18 123,68 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 05.02.2026, den Wert von 18 583,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 660,38 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,43 Prozent nach oben. Bei 19 309,93 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit MindMaze Therapeutics (+ 2,56 Prozent auf 0,36 CHF), Groupe Minoteries SA (+ 2,50 Prozent auf 246,00 CHF), Sandoz (+ 2,35 Prozent auf 64,34 CHF), Compagnie Financiere Tradition (+ 2,05 Prozent auf 298,00 CHF) und Orior (+ 1,99 Prozent auf 13,30 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil ASMALLWORLD (-8,06 Prozent auf 0,57 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5,28 Prozent auf 50,20 CHF), Addex Therapeutics (-5,02 Prozent auf 0,05 CHF), StarragTornos (-3,95 Prozent auf 31,60 CHF) und Banque Cantonale Vaudoise (-3,47 Prozent auf 117,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 865 161 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 283,492 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at