Heute wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Zum Handelsende notierte der SPI im SIX-Handel 1,07 Prozent fester bei 20 805,79 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,647 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,839 Prozent fester bei 20 759,12 Punkten in den Handel, nach 20 586,33 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 862,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 20 759,12 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,48 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20 505,91 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Stand von 20 436,97 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 26.11.2025, den Stand von 17 615,97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 14,05 Prozent nach oben. Bei 21 440,74 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit ams-OSRAM (+ 13,40 Prozent auf 14,64 CHF), GAM (+ 11,55 Prozent auf 0,06 CHF), Feintool International (+ 8,02 Prozent auf 10,50 CHF), SHL Telemedicine (+ 7,07 Prozent auf 1,00 CHF) und WISeQey (+ 5,93 Prozent auf 5,36 USD). Schwächer notieren im SPI hingegen Highlight Event and Entertainment (-9,90 Prozent auf 4,64 CHF), BACHEM (-9,79 Prozent auf 67,25 CHF), Orior (-5,71 Prozent auf 9,75 CHF), Xlife Sciences (-5,00 Prozent auf 7,60 CHF) und Gurit (-4,45 Prozent auf 45,10 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 078 970 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 358,929 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Bellevue-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at