Börse Zürich: SPI beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone

Zum Handelsende tendierte der SPI im SIX-Handel 1,42 Prozent leichter bei 18 035,49 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,397 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,560 Prozent leichter bei 18 193,33 Punkten in den Handel, nach 18 295,85 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 203,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 18 021,34 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,819 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der SPI einen Wert von 18 186,12 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 28.10.2025, den Stand von 17 080,74 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 28.01.2025, den Stand von 16 557,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 1,13 Prozent ein. Bei 18 642,83 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 18 021,34 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Gurit (+ 11,95 Prozent auf 22,95 CHF), DocMorris (+ 7,96 Prozent auf 5,97 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 7,38 Prozent auf 6,55 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,35 Prozent auf 0,72 CHF) und Orior (+ 4,32 Prozent auf 11,10 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Newron PharmaceuticalsAz (-6,25 Prozent auf 20,25 CHF), Autoneum (-5,44 Prozent auf 128,60 CHF), Logitech (-5,20 Prozent auf 68,48 CHF), Julius Bär (-4,35 Prozent auf 64,26 CHF) und BKW (-4,32 Prozent auf 148,40 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 930 927 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 309,332 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at