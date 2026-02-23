Börse Zürich: SPI beendet die Montagssitzung im Minus

Am Abend zogen sich die Anleger in Zürich zurück.

Der SPI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 0,24 Prozent schwächer bei 19 051,52 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,527 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,228 Prozent auf 19 054,31 Punkte an der Kurstafel, nach 19 097,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 092,06 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 006,12 Zählern.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Der SPI wies vor einem Monat, am 23.01.2026, einen Wert von 18 221,56 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 17 342,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, den Wert von 17 155,74 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,44 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 19 127,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Leclanche (Leclanché SA) (+ 26,87 Prozent auf 0,13 CHF), Xlife Sciences (+ 7,55 Prozent auf 22,80 CHF), Evolva (+ 5,43 Prozent auf 0,97 CHF), Molecular Partners (+ 4,05 Prozent auf 3,85 CHF) und ALSO (+ 3,64 Prozent auf 159,40 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Perrot Duval SA (-16,98 Prozent auf 44,00 CHF), BACHEM (-13,68 Prozent auf 56,15 CHF), MindMaze Therapeutics (-10,13 Prozent auf 0,85 CHF), BELIMO (-9,99 Prozent auf 824,50 CHF) und ASMALLWORLD (-9,77 Prozent auf 0,60 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 7 044 798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 327,736 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

